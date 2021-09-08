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حسر ملابسه عنه واستطالت يده لمواطن عفته.. محاكمة متهم بهتك عرض طفل بحلوان

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حسر ملابسه عنه واستطالت يده لمواطن عفته.. محاكمة متهم بهتك عرض طفل بحلوان حسر ملابسه عنه واستطالت يده لمواطن عفته.. محاكمة متهم بهتك عرض طفل بحلوان

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة متهم بهتك عرض طفل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبدالرحمن صقر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي.

كانت النيابة ،أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض طفل، وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى مسكنه وعرض عليه مبلغا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافأة، مستغلا حداثة سنه وهتك عرضه بالإكراه.

وأفاد أمر الإحالة، بأنه قد اقترنت تلك الجناية بأخرى، وأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد في واقعتين متتاليتين، أولاهما أنه أشهر في وجهه سلاحا أبيض «سكين»، مهددا إياه به، طالباً منه انتزاع ملابسه، فامتثل المجني عليه إلى أمره، كاشفا عن عورته واستطالت يد المتهم لمواضع عفته، ثانيهما أنه قام بتهديده بالمقاطع المصورة، فامتثل له المجني عليه خوفا من فضح أمره، فقام بحسر ملابسه عنه والإمساك بمواضع عفته، محاولا الاعتداء الجنسي عليه، حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية.

المصرى اليوم

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