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ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر مناطق في المكسيك، مساء الثلاثاء، وهرع الناس إلى الشوارع بعد أن اهتزت مبان في مكسيكو.

وحسب وكالة سبوتنيك، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع على بعد 37 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة سان ماركوس بولاية جيريرو.

وأعلن نظام التحذير من موجات المد العاتية "تسونامي"، أنه ربما يكون هناك مخاطر من حدوث تسونامي.

من جهته، أكد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس المكسيك، مساء الثلاثاء، أنه بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة وهز وسط وجنوب البلاد، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة في العاصمة والولايات التي تحيط بها إلى الجنوب.

وقال مانويل في رسال بالفيديو عبر حسابه على موقع تويتر: "أبلغكم عن الهزة: مركز الزلزال تم تسجيله في أكابولكو، في جيريرو، لحسن الحظ لا توجد أضرار كبيرة في تلك الولاية، فقط سقوط الأسوار، والشيء نفسه في موريلوس، لا يوجد أي ضرر في أواكساكا، في بويبلا، ولا توجد أضرار جسيمة في مكسيكو".

وقالت السلطات المكسيكية، الأربعاء، إن الزلزال الذي هز مناطق جنوب البلاد، تسبب في قطع الكهرباء عن حوالي 1.6 مليون شخص.

وبحسب اللجنة المكسيكية الفيدرالية للكهرباء تأثر 1.6 مليون شخص في العاصمة مكسيكو وولايات جيريرو وموريلوس وأواكساكا. وهذا يمثل 13% من إجمالي عدد المستهلكين في هذه الولايات والعاصمة.

وأعلنت اللجنة أن الأجهزة المختصة تعمل على استعادة التيار الكهربائي لهذه المناطق في أسرع وقت.