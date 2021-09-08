أخبار عاجلة

في تجمع بكاليفورنيا.. بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا -
وزارة التعليم: 17% من العاملين بالوزارة حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا حتى الآن -
رئيس مدينة الحسنة يشهد اصطفاف المعدات استعدادًا لموسم الأمطار والسيول -
انطلاق القمة السنوية لأسواق المال 19 أكتوبر -
ضبط 520 مخالفة مرورية بأسوان -
بعد 7 سنوات من الغياب.. ميلان يرفع راية التحدي قبل مواجهة ليفربول -
وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات الدفعة الثالثة من صنايعية مصر -
التأمينات تتجه لرفع سن التقاعد والشورى يطلب دراسة آثار القرار -
استشاري عن مساج الشفاه العليا وضبط الأنسولين: تضليل -
"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اليوم.. الحكم في التحفظ على أموال حسن راتب و«نائب الجن»

Print
اليوم.. الحكم في التحفظ على أموال حسن راتب و«نائب الجن» اليوم.. الحكم في التحفظ على أموال حسن راتب و«نائب الجن»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر المحكمة الاقتصادية، الأربعاء، الحكم في التحفظ على أموال المتهميْنِ حسن راتب وعلاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن»، في اتهامهما بتشكيل عصابي للاتجار في قطع أثرية منهوبة واختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج.

كانت المحكمة الجلسة السابقة أجلت نظر التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين لعدم حضور المتهمين من محبسهما.

كانت النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات.

ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه. وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.

وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور)

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور)

مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب

مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب

نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي»

نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي»

تاجيل محاكمة 12 متهما بخلية «عشماوى الارهابية» لـ12 أكتوبر

تاجيل محاكمة 12 متهما بخلية «عشماوى الارهابية» لـ12 أكتوبر