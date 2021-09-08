إيبارشية البحر الأحمر: وقف صلوات حميم الطشت والميامر والثالث للمنتقلين في المنازل
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أصدرت إيبارشية البحر الاحمر بيان بشأن اتخاذ إجراءات احترازية جديدة بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا وقال البيان الذي حمل توقيع الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من عودة انتشار فيروس كورونا مجددا، قرر مجمع آباء البحر الأحمر إيبارشية البحر الأحمر برئاسة الأنبا إيلاريون وقف صلوات حميم الطشت، والميامر، وصلوات الثالث للمنتقلين، وكافة صلوات المناسبات في المنازل.
وتابع البيان «على أن تقتصر صلواتها في الكنائس فقط بالتنسيق المسبق مع آباء الكنيسة».
واستطرد البيان: «نصلى إلى الرب أن يرفع هذا الوباء عن العالم ويمنح المرضى العافية والشفاء بصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى وشريكه في الخدمة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر».