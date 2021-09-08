شؤون المسجد النبوي تناقش تعزيز الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة

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زيادة عدد المصليات المخصّصة لهم.. لتمكّنهم من أداء العبادة بيسر وسهولة

ناقشت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الخدمات التي تقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي وسبل تعزيزها وتقديم الرعاية التي تمكّنهم من أداء العبادة بيسر وسهولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المهندس محمد علي فقيهي؛ بمقر الوكالة أمس، بالمدير التنفيذي لجمعية طيبة الحركية في المدينة المنورة عبدالله المطيري.

واستعرض اللقاء أبرز المقترحات التي تعزّز التعاون بين الوكالة والجمعية فيما يخدم الفئة المستهدفة، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات بما في ذلك زيادة عدد المصليات المخصصة لهم، وتوفير الماء والمصاحف والشاشات الإلكترونية، وآلية تنظيم الخدمات لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي.

يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي خصّصت إدارة معنية بتقديم الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود العناية بقاصدي المسجد النبوي الشريف.