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حالة الطقس اليوم وغدًا .. أمطار وارتفاع درجات الحرارة فى القاهرة والإسكندرية

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حالة الطقس اليوم وغدًا .. أمطار وارتفاع درجات الحرارة فى القاهرة والإسكندرية حالة الطقس اليوم وغدًا .. أمطار وارتفاع درجات الحرارة فى القاهرة والإسكندرية

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، وترتفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم على القاهرة والإسكندرية بمقدار طفيف، ويستمر الانخفاض على القاهرة خلال الطقس غدًا.

وتنشط الرياح خلال حالة الطقس اليوم على السواحل الغربية، وتكون درجة الحرارة اليوم الأعلي فى 44 درجة.

تتوقع الأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

وترتفع الأمواج على شاطئ البحرين المتوسط والأحمر بقيم تتراوح بين مترين ومترين ونصف، وتكون حالة البحرين بين معتدلة ومضطربة.

ويسود طقس حارا رطبا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة علي السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة في جميع أنحاء مصر خلال الليل.

تفاصيل درجات الحرارة في مصر اليوم

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في أبوسمبل 44-28، أسوان 44-28، إدفو 44-28، الأقصر 43-27، سيوة 36-24، الفيوم 37-25 درجة.

وتكون في بني سويف 37-25، شلاتين 42-29، حلايب 35-28، الوادي الجديد 43-28، أسيوط 38-23، المنيا 38-22، قنا 42-22، سوهاج 40-26 درجة.

وترتفع درجة الحرارة في القاهرة العظمي إلي 35 والصغري 25 والمحسوسة 37 درجة، كما ترتفع درجات الحرارة فى الإسكندرية اليوم لتكون العظمي 33 والصغري 26 والمحسوسة 36 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في دمنهور 34-24، بورسعيد 31-26، العريش 31-22، مطروح 30-25، الطور 36-27، شرم الشيخ 38-29، السلوم 30-23، طابا 34-23، رفح 31-23 درجة.

وتكون في شبين الكوم 34-26، المنصورة 34-24، الإسماعيلية 35-24، طنطا 34-26، السويس 35-26، الغردقة 38-28، بلطيم 33-25، دمياط 30-26 درجة.

أخبار مصر اليوم .. درجة الحرارة فى القاهرة 35- الإسكندرية 33- أسوان 44

توقعات الطقس غدًا في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة فى القاهرة وتنخفض فى الإسكندرية خلال الطقس غدًا وبستمر تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري.

ويُتوقع أن تكون متوسطات درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري غدًا 36 والمحسوسة 37.

وتكون في جنوب الصعيد 43-44، وفي شمال الصعيد 38-40، وفي السواحل الشمالية 31-34، أما فى جنوب سيناء 39-42 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة حتى الإثنين

تتوقع الأرصاد الجوية تقلب درجات الحرارة بين المناطق هذا الأسبوع فترتفع فى مناطق وتنخفض فى أخري، وتكون في القاهرة الوجه البحري الجمعة 34 للعظمى و36 للمحسوسة، ومن السبت إلي الإثنين 33-35 للعظمى والمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من الجمعة إلي الأحد 30-33، والإثنين 31-34.

وتكون في جنوب سيناء الجمعة 38-41، والسبت 37-40، والأحد والإثنين 36-39 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد من الجمعة 37-39، ومن السبت إلي الإثنين 35-37 درجة.

ويتوقع أن تكون فى جنوب الصعيد الجمعة 42-43، والسبت 41-43، والأحد 38-39، والإثنين 39-40 درجة.

أخبار مصر اليوم .. درجة الحرارة فى القاهرة 35- الإسكندرية 33- أسوان 44

أحوال الطقس والبحر الفترة المقبلة

تقرير حالة الطقس خلال 6 أيام
توقعات حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام
تفاصيل حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام

المصرى اليوم

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