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رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركتي المياه والصرف بالإسكندرية للشتاء

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رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركتي المياه والصرف بالإسكندرية للشتاء رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركتي المياه والصرف بالإسكندرية للشتاء

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اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومى والدكتور أحمد معوض نائبا رئيس الشركة القابضة للمياه، مع اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى الاسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، لمناقشة استعداد الشركتين لاستقبال موسم الأمطار والسيول، ومراجعة خطة الطوارئ وتمركز وانتشار المعدات للتعامل مع التغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور المهندس جويدة على سليمان نائب رئيس شركة مياه الاسكندرية، والمهندسة منال جلال مساعد رئيس شركة الصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض الاجتماع استعدادات شركة الصرف الصحى بالاسكندرية فى تطهير الشنايش وبالوعات الصرف الصحى، والخطط العاجلة للمناطق الساخنة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المختلفة ومتابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، ووضع سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة ورفع كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها.

وشدد على تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات الشركة القابضة والمحافظات والجهات المعنية.

المصرى اليوم

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