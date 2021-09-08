أخبار عاجلة

في تجمع بكاليفورنيا.. بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا -
وزارة التعليم: 17% من العاملين بالوزارة حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا حتى الآن -
رئيس مدينة الحسنة يشهد اصطفاف المعدات استعدادًا لموسم الأمطار والسيول -
انطلاق القمة السنوية لأسواق المال 19 أكتوبر -
ضبط 520 مخالفة مرورية بأسوان -
بعد 7 سنوات من الغياب.. ميلان يرفع راية التحدي قبل مواجهة ليفربول -
وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات الدفعة الثالثة من صنايعية مصر -
التأمينات تتجه لرفع سن التقاعد والشورى يطلب دراسة آثار القرار -
استشاري عن مساج الشفاه العليا وضبط الأنسولين: تضليل -
"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

بوستر .. الأنظار تتجه نحو مهرجان البندقية، وحوار مع مخرج الفيلم التونسي "أطياف"

Print
مواضيع متعلقة
خطوة بخطوة.. كيف تتم عملية تنبيب المرضى لمحاولة إنقاذهم من فيروس كورونا؟

خطوة بخطوة.. كيف تتم عملية تنبيب المرضى لمحاولة إنقاذهم من فيروس كورونا؟

ثنائي سعودي يحتفلان بزفافهما بطريقة غير تقليدية تحت الماء في جزر المالديف

ثنائي سعودي يحتفلان بزفافهما بطريقة غير تقليدية تحت الماء في جزر المالديف

هذا ما جاء بتقرير FBI حول الاشتباه بدور سعودي بهجمات 11 سبتمبر

هذا ما جاء بتقرير FBI حول الاشتباه بدور سعودي بهجمات 11 سبتمبر

باحثون يطورون لقاحاً لفيروس كورونا يشبه بخاخات الأنف..كيف يختلف عن لقاحات الإبر؟

باحثون يطورون لقاحاً لفيروس كورونا يشبه بخاخات الأنف..كيف يختلف عن لقاحات الإبر؟