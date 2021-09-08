جنون أم شجاعة؟.. شاهد ما فعله شابان مع سمكة قرش

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اقتراح غريب من معلق على الحادث

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لمغامرة مجنونة قام بها شابان مع سمكة قرش في بلدة كوهاست بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وأظهر فيديو مجموعة من الأصدقاء على متن قارب، يشاهدون سمكة قرش عملاقة، تسبح أسفل منهم.

وفي المقطع، يظهر أحد الشبان وهو يقفز فوق السمكة، في الوقت الذي تَفاجأ فيه رفاقه بالعمل الذي قام به.

وبعد ثوان انضم شاب آخر لصديقه في الماء وسط صيحات مَن كانوا على القارب، حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونجا الشابان من سمكة القرش؛ حيث أظهر التصوير عودتهما مجددًا إلى القارب بسلام.

وعلّق كثير من رواد مواقع التواصل على الفيديو؛ حيث قال أحدهم: "يثبت هذا مدى قوة الإنسان وشجاعته".

والغريب أن أحد المعلّقين اقترح على الشابين تجربة المزيد من مثل هذه المغامرات الخطيرة مع حيوانات شرسة.