أخبار عاجلة

في تجمع بكاليفورنيا.. بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا -
وزارة التعليم: 17% من العاملين بالوزارة حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا حتى الآن -
رئيس مدينة الحسنة يشهد اصطفاف المعدات استعدادًا لموسم الأمطار والسيول -
انطلاق القمة السنوية لأسواق المال 19 أكتوبر -
ضبط 520 مخالفة مرورية بأسوان -
بعد 7 سنوات من الغياب.. ميلان يرفع راية التحدي قبل مواجهة ليفربول -
وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات الدفعة الثالثة من صنايعية مصر -
التأمينات تتجه لرفع سن التقاعد والشورى يطلب دراسة آثار القرار -
استشاري عن مساج الشفاه العليا وضبط الأنسولين: تضليل -
"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

الشرطة العسكرية الروسية تدخل درعا البلد لتنفيذ الاتفاق مع لجنة التفاوض

Print
الشرطة العسكرية الروسية تدخل درعا البلد لتنفيذ الاتفاق مع لجنة التفاوض الشرطة العسكرية الروسية تدخل درعا البلد لتنفيذ الاتفاق مع لجنة التفاوض

جي بي سي نيوز :- دخلت سيارات تابعة للشرطة العسكرية الروسية الاثنين , أحياء درعا البلد المحاصَرة للعودة لتنفيذ بنود الاتفاق الأخير وتثبيت وقف إطلاق النار.

وتوصلت اللجنة المركزية في درعا لاتفاق مع النظام السوري وبحضور نائب وزير الدفاع الروسي وقائد القوات الروسية في سورية، بخصوص أحياء درعا البلد المحاصَرة.

كما نص الاتفاق على نشر 9 نقاط عسكرية في الأحياء المحاصرة تضم كلٌّ منها 15 أو 20 عنصراً أمنياً، وتسليم السلاح الخفيف، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين.

وستدخل لجنة أمنية الأحياء المحاصَرة رفقة دورية من الشرطة العسكرية الروسية ووجهاء من درعا للتدقيق في هُوِيّات السكان.

وبعد تنفيذ بنود الاتفاق يبدأ فتح الحواجز المحيطة بالأحياء المحاصَرة، وانسحاب قوات النظام السوري من محيطها.

الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية في درعا عدنان المسالمة، أشار إلى أن هذا الاتفاق ليس نهائياً، وأن اللجنة ستعقد اليوم الاثنين اجتماعاً جديداً مع النظام وروسيا لبحث تنفيذ بنود اتفاق 1 أيلول/ سبتمبر الحالي.

كذلك أوضح المسالمة أن اللجنة عادت إلى المفاوضات بعد إعلان انهيارها، عقب حصولها على تعهدات من نائب وزير الدفاع الروسي بفك الطوق الأمني عن الأحياء المحاصرة، وسحب التعزيزات العسكرية، بمجرد نشر النقاط الأمنية.

وكالات 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ولي العهد : ضرورة التنسيق لاستكمال الأولويات الحكومية

ولي العهد : ضرورة التنسيق لاستكمال الأولويات الحكومية

صُلح عمَّان تصدر أحكاما بحبس عدد من المسؤولين أدينوا بالفساد

صُلح عمَّان تصدر أحكاما بحبس عدد من المسؤولين أدينوا بالفساد

السماح بأداء العمرة للأردنيين برا

السماح بأداء العمرة للأردنيين برا

استجواب قائد الجيش اللبناني السابق أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت

استجواب قائد الجيش اللبناني السابق أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت