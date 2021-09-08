أخبار عاجلة

التأمينات تتجه لرفع سن التقاعد والشورى يطلب دراسة آثار القرار -
استشاري عن مساج الشفاه العليا وضبط الأنسولين: تضليل -
"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية -
وكيل إمارة تبوك يدشن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية -
وزير الإعلام اليمني يحمّل الحوثي مسؤولية سلامة الصحفيين المختطفين -
نقل نقاط فرز دخول الرجال للساحة الجنوبية الغربية بالمسجد النبوي -
«حماس»: الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنًا غاليًا جراء جرائمه تجاه الأسرى -
«أعطاه منديلًا».. وزير لبناني سابق ينهار بالبكاء وزميله يتفاعل معه (تعرف على السبب) -
الرئيس الروسي: الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضة -
هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدو البشرية.. إجمالي إصابات "كورونا" يقترب من 222 مليونًا حول العالم

Print
عدو البشرية.. إجمالي إصابات "كورونا" يقترب من 222 مليونًا حول العالم عدو البشرية.. إجمالي إصابات "كورونا" يقترب من 222 مليونًا حول العالم
أكثر من 4.5 ملايين وفاة والولايات المتحدة تتصدر قائمة أكثر الدول تضررًا

عدو البشرية.. إجمالي إصابات

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 221.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.5 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة؛ بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 221.873.412، وإجمالي الوفيات 4.585.547.

وبحسب " اليوم" تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ650511 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 40.279.732.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ584108 حالات وفاة، وإجمالي الإصابات 20.914.237.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 441042، وإجمالي إصابات 33.058.843، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ264541 وإجمالي إصابات 3.449.295، وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198568، وإجمالي إصابات 2.156.451.

وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 185447، وإجمالي إصابات 6.946.922، وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 137156، وإجمالي إصابات 4.140.634، وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 133807، وإجمالي إصابات 7.088.727.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 129638، وإجمالي إصابات 4.579.502، تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125378، وإجمالي إصابات 4.921.410.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«البحث العلمي» والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يناقشان سبل ترقية عضوية مصر

«البحث العلمي» والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يناقشان سبل ترقية عضوية مصر

موسكو تحذر التشيك من تبعات سياسة براغ الهدامة تجاه روسيا ومواطنيها

موسكو تحذر التشيك من تبعات سياسة براغ الهدامة تجاه روسيا ومواطنيها

السودان يطلب تعديل اتفاق القاعدة البحرية مع روسيا

السودان يطلب تعديل اتفاق القاعدة البحرية مع روسيا

3 ضحايا بحادث هبوط اضطراري لطائرة ركاب في إيركوتسك جنوبي روسيا

3 ضحايا بحادث هبوط اضطراري لطائرة ركاب في إيركوتسك جنوبي روسيا