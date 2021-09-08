لفتة إنسانية.. بعمر الرابعة عشرة وصنع يداً اصطناعية لصديقه باستخدام طابعة

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بديل رخيص للأطراف التجارية التي يراوح سعرها بين 3 و30 ألف دولار

نجح شاب من نيوجيرسي الأميركية أخيراً، في صناعة يد اصطناعية لصديقه، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وأشار سامي سالفانو؛ البالغ من العمر 14 عاماً، إلى أنه أمضى معظم أشهر الصيف وهو يصمّم ويطبع يداً اصطناعية لصديقه إيوان كيربي.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن كيربي؛ قوله: "لقد تمكنت بفضل اليد الاصطناعية من التقاط مفاتيح السيارة من والدتي".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يقدم ابتكار سالفانو؛ الذي يأمل في دراسة الهندسة في المستقبل، بديلاً رخيصاً للأطراف الاصطناعية التجارية التي يراوح سعرها بين 3 آلاف و30 ألف دولار.