السودان يستدعي السفير الإثيوبي بالخرطوم

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استدعت وزارة الخارجية السودانية بتاريخ ٣٠ أغسطس الماضي ، سفير جمهورية اثيوبيا الفدرالية الديموقراطية لدي الخرطوم على خلفية عثور السلطات السودانية خلال الفترة من ٢٦ يوليو وحتي ٨ اغسطس ٢٠٢١م ، على عدد 29 جثة حملها نهر ستيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا، حيث قامت السلطات المختصه في الولاية بالإجراءات اللازمة بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية السودان.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية صباح اليوم الأربعاء " أنها أبلغت السفير الإثيوبي بأن الجثث تعود إلى مواطنين إثيوبيين من قومية التقراي ، تم تحديد هواياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو. و قد طلبت وزارة الخارجية السودانية من السفير الإثيوبي نقل ذلك لسلطات بلاده.

جدير بالذكر أنّ السودان يستضيف أعدادً كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين الذين تزايد توافدهم في الآونة الأخيرة ، حيث حرصت حكومة السودان على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، وبما تمليه عليها الأواصر الإنسانية نحوهم، كما رأت أن تكون معسكرات إيوائهم بعيداً عن الحدود الإثيوبية حرصاً علي سلامتهم إلى جانب توفير الخدمات اللازمة لهم.