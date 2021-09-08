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لطمأنة السكان.. محافظ القاهرة يتابع جهود السيطرة على حريق الشرابية (صور)

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لطمأنة السكان.. محافظ القاهرة يتابع جهود السيطرة على حريق الشرابية (صور) لطمأنة السكان.. محافظ القاهرة يتابع جهود السيطرة على حريق الشرابية (صور)

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يتابع محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال جهود عمليات إطفال حريق الشرابية الذي اندلع فجر الأربعاء بمغالق الخشب الكائنة بعزبة الورد في الشرابية.

وظهر المحافظ وسط الأهالي أثناء عمليات الإطفاء وتبادل الحديث معهم، في محاولة لطمأنة المواطنين من سكان المنطقة.

يأتي ذلك بينما تكثف أجهزة الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده تمهيدا لإجراء عمليات التبريد.

وتلقت غرفة النجدة في القاهرة بلاغًا فجر اليوم، بنشوب حريق داخل مغالق الخشب بمنطقة الشرابية، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران وإخمادها.

وبث عدد من سكان المنطقة عدة مقاطع للحريق على فيس بوك، أظهرت تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير وسط حالة من الذعر التي انتابت الجميع، فيما ظهر في أحد المقاطع وجود حفل زفاف كبير في منطقة المغالق خلال اندلاع النيران.

حريق الشرابية
حريق الشرابية
حريق الشرابية

المصرى اليوم

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