أخبار عاجلة

التأمينات تتجه لرفع سن التقاعد والشورى يطلب دراسة آثار القرار -
استشاري عن مساج الشفاه العليا وضبط الأنسولين: تضليل -
"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية -
وكيل إمارة تبوك يدشن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية -
وزير الإعلام اليمني يحمّل الحوثي مسؤولية سلامة الصحفيين المختطفين -
نقل نقاط فرز دخول الرجال للساحة الجنوبية الغربية بالمسجد النبوي -
«حماس»: الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنًا غاليًا جراء جرائمه تجاه الأسرى -
«أعطاه منديلًا».. وزير لبناني سابق ينهار بالبكاء وزميله يتفاعل معه (تعرف على السبب) -
الرئيس الروسي: الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضة -
هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

Print
"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق المملكة ووسطها؛ تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل ذلك طريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
استشاري عن مساج الشفاه العليا وضبط الأنسولين: تضليل

استشاري عن مساج الشفاه العليا وضبط الأنسولين: تضليل

"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

وكيل إمارة تبوك يدشن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية

وكيل إمارة تبوك يدشن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية

وزير الإعلام اليمني يحمّل الحوثي مسؤولية سلامة الصحفيين المختطفين

وزير الإعلام اليمني يحمّل الحوثي مسؤولية سلامة الصحفيين المختطفين