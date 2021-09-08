كلية الطب بجامعة متروبوليتان بأنتيغوا، تعلن عن منح دراسية تصل إلى 50 في المائة بسبب جائحة كوفيد-19

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تقدم كلية الطب بجامعة متروبوليتان، أنتيغوا ("إم يو سي إم")، التي تقع في أنتيغوا وبربودا التي تعد من أشهر البلدان الجزرية في منطقة شرق البحر الكاريـبي، مزيجاً مثالياً من التعليم الطبي عالي الجودة ونوعية حياة مثالية. يخضع الطلاب في كلية الطب بجامعة متروبوليتان لأعمال تحضيرية صارمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الأمريكية في مجال التعليم لتمكينهم من أن يصبحوا أطباء متميزين قادرين على خدمة الإنسانية وبناء عالم أفضل من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية للأشخاص المحتاجين.

برئاسة البروفيسور (الدكتور) جورج تورنر، خريج من جامعة جونز هوبكنز المرموقة، تتمثل مهمة الجامعة في استقطاب أصحاب العقول اللامعة والديناميكية وإثراء معارفهم وتدريبهم وتطوير مهاراتهم ليصبحوا أطباء بارزين وتقدميين يتركون بصمتهم في جميع أنحاء منظومة الأطباء العالمية. تعمل كلية الطب بجامعة متروبوليتان، أنتيغوا بشكل مسؤول وصارم لجلب الأمل والراحة إلى قلوب المرضى من خلال البحوث والدمج بين الاستراتيجيات بغية إطالة الحياة من خلال تقديم الرعاية الاستثنائية للمرضى وخدمة المجتمع.

كما تقدم كلية الطب بجامعة متروبوليتان، أنتيغوا برامج طبية معتمدة تركز على تدريس المناهج المتمركزة حول الطلاب. ويتمثل الهدف في تحسين أنظمة الرعاية الصحية العالمية من خلال تنشئة جيل من الأطباء العالميين الحاصلين على تدريب جيد وقادرين على إجراء الأبحاث المبتكرة، لكي يصبحوا أطباء يتمتعون بخبرات شاملة تسمح لهم بتوفير الرعاية الاستثنائية للمرضى. تعدّ كلية الطب بجامعة متروبوليتان، أنتيغوا جامعة معتمدة من قبل وزارة التعليم في حكومة أنتيغوا وبربودا، كما أن البرنامج الطبي في الجامعة معتمد ومسجّل من قبل مجلس الاعتماد الوطني في أنتيغوا وبربودا. وتوفر كلية الطب بجامعة متروبوليتان، أنتيغوا أيضاً مساقات الدراسات الجامعية والدراسات العليا المتخصصة ذات المزايا الدولية في المجالات الطبية والعلوم الصحية ذات الصلة.

وفي إطار مبادرتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، استجابت كلية الطب بجامعة متروبوليتان، أنتيغوا ("إم يو سي إم") للنقص العالمي في عدد العاملين في المهن الطبية من خلال تقديم حزمة دراسية خاصة لمواجهة ـجائحة "كوفيد-19"، مع ما يصل إلى 50 في المائة من المنح الدراسية على أساس الجدارة الأكاديمية والموارد المالية للمرشحين الجديرين الذين يدرسون في كلية الطب بجامعة متروبوليتان. وتدعو كلية الطب بجامعة متروبوليتان الجميع للمشاركة في هذه التجربة المجزية التي ستستمر لعدة أجيال. ونرحب بالطلاب والمدرسين وأولياء الأمور إلى لاتصال بمسؤولي كلية الطب بجامعة متروبوليتان لتحديد موعد لزيارة الجامعة، كما يمكنهم أيضاً التحدث إلى أحد موظفي القبول بالجامعة.

وتسعى كلية الطب بجامعة متروبوليتان، أنتيغوا ("إم يو سي إم")، من خلال هذه المبادرة الرائدة، إلى مساعدة 1000 طالب حول العالم غير القادرين على استكمال تعليمهم وتمكينهم من الوصول إلى المرافق المتطورة التابعة لكلية الطب بجامعة متروبوليتان، أنتيغوا والرعاية الشخصية.