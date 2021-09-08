علي أبو جريشة يكشف أسباب رحيل إيهاب جلال عن تدريب الإسماعيلي

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أكد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، ان إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون كان لهم دورا فعالا وكبيرا بالتعاون مع اللجنة الفنية فى الخروج من الفترة العصيبة التى مر بها الفريق واستعادة الانتصارات وثقة اللاعبين فى أنفسهم من جديد.

وقال علي أبوجريشة فى تصريحات للمركز الاعلامى :”إيهاب جلال مدرب كبير ومحترم للغاية، وله منا كل تقدير واحترام ونشكره على ماقدمه من جهود كبيرة لتطوير الفريق للأفضل ولم يحدث بينه وبين اللجنة خلاف واحد يذكر كما ردد البعض “.

وتابع :”غياب التواصل المباشر فى الفترة الأخيرة بين اللجنه وبين الجهاز الفنى أحدث بعض اللغط وساهم فى غياب الرؤية بين الطرفين والذى أدى بدوره لطول فترة التفاوض إلا أننا رغم ذلك علاقتنا به مميزة للغاية واعتقد أن الجهاز الفنى رأى حجم الحب الجماهيرى وتمسكهم به مثلما تمسكت اللجنة الفنية والاداره بالجهاز وقدمت كل المطلوب إلا أن الأخير لديه وجهة نظره نحترمها ونقدرها بدون أدنى شك”.

واسترسل :”جارٍ الأن التفاوض مع أكثر من مدرب وسيتم الاعلان بشكل رسمى عن اسمه خلال الايام القليلة المقبلة”.

واكمل :”تعاقدنا مع أكثر من لاعب إضافة لتمديد تعاقد العديد من اللاعبين وذلك بناءًا على الترشيحات التى طلبها إيهاب جلال، وسيتم الاعلان عنها قريبا لتوضيح الصورة الكاملة للجماهير التى نعلم مدى حبها وشغفها للفريق”.

وأختتم أبوجريشة حديثه :”المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة وإداره النادي يقدموا دعم كبير للجنة الفنية من أجل تذليل جميع العقبات لبناء فريق قوي حيث حرص المهندس إبراهيم عثمان على توقيع شيكات مقدم عقود اللاعبين المرشح انضمامهم لصفوف الفريق بشكل سريع من أجل ضمان ضمهم لصفوف الفريق واتمنى من الجماهير استمرار دعمها للفريق لتحقيق نتائج فى الموسم الجديد تكون على قدر تطلعات الجميع”.