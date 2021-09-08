شكوى جديدة ضد مدحت شلبي والاعلاميين تدرس إيقافه

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لم يكد يمر سوي ٢٤ ساعة فقط على عودة الاعلامي مدحت شلبي للظهور التليفزيوني بعد ازمة ايقافه بعد انتقاده لجماهير الاهلي ووصفهم باوصاف غير لائقة إلا ووقع في ازمة جديدة ولكن هذه المرة مع رابطة النقاد الرياضيين الذين ادلي بتصريحات تليفزيونية ضدهم واكد ان كلامه في حلقة الازمة لم يكن المقصود منها جماهير للأهلي ولكن النقاد الرياضيين الاخر الذي اثار غضب رابطة النقاد الرياضيين الذين طالبوا بايقافه مجددا ومنعه من الظهور

وعلمت المصري اليوم ان نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده تدرس اصدار قرار بايقاف مدحت شلبي بعد شكوي رابطة النقاد الرياضيين

وجاء نص بيان رابطة النقاد الرياضيين «يعرب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين عن أسفه الشديد من تلك الحالة المؤسفة، التي وصل إليها مقدم البرامج مدحت شلبى، والتى نرجو معها من السادة المسؤولين المحترمين بإعلام المصريين، وقنوات أون تايم سبورتس، مراجعة ظهوره على قنواتكم الموقرة، خاصة بعد عدم إنضباط كلامه، وهجومه غير اللائق على النقاد والإعلاميين والعاملين بالمواقع الرياضية، دون أي سبب أو مبرر واضح، وهو أمر يثير الإندهاش والحيرة معا.

لم يعتبر مقدم البرامج مدحت شلبى بقراركم السابق بإيقافه لخروجه عن النص دون مبرر في حق جمهور الأهلى، وللأسف.. يبدو أنه يفقد تركيزه على الهواء (ربما لعامل السن)، ما يتطلب من سيادتكم مراجعة الأمر، وهو ما نأمله كذلك من السيد نقيب الإعلاميين.

لقد تعامل المكتب التنفيذى للرابطة، مع الأمر بشكل عقلانى، لذلك توجهنا برسالتنا للسادة المسئولين عن ظهوره، كبداية، مع التأكيد على التمسك الكامل بالحفاظ على جميع الحقوق الأدبية للسادة النقاد الرياضيين، إذا لم نجد القرار المناسب من قبل السادة المسئولين.