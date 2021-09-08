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سمير حلبية: حسم خليفة علي ماهر خلال 24 ساعة

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سمير حلبية: حسم خليفة علي ماهر خلال 24 ساعة سمير حلبية: حسم خليفة علي ماهر خلال 24 ساعة

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أكد سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه لم يتم حتى حسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، خلفًا لعلي ماهر، الذي تقدم باستقالته من منصبه.

وقال سمير حلبية، في تصريحات خاصة :"لم نحسم حتى الأن ملف المدير الفني الجديد للنادي المصري، كانت هناك مفاوضات مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للأهلي، ولكنه اعتذر عن قبول المهمة".

واوضح :"هناك بعض المدربين المصريين والأجانب مرشحين لتدريب المصري"، مؤكدًا :"لم يقع الاختيار على اي مدرب حتى الان".

وواصل :" لم نتفاوض مع مختار مختار، المدير الفني السابق لغزل المحلة، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح"، موضحًا:"سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال ال24 ساعة القادمة".

المصرى اليوم

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