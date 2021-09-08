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فاركو يحسم صفقة سوبر

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فاركو يحسم صفقة سوبر فاركو يحسم صفقة سوبر

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نجح مسؤولو نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في التعاقد مع علاء سلامة، ظهير أيمن نادي الانتاج الحربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت "المصري اليوم" أن نادي فاركو، نجح في التوصل لاتفاق مع إدارة الانتاج الحربي، بشأن الحصول على خدمات علاء سلامة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد فاركو، مع علاء سلامة، لمدة 4 سنوات مقبلة، بداية من الموسم المقبل، ومن المنتظر أن يعلن النادي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.


يذكر ان فاركو دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الأن بالتعاقد مع كل من، محمود حمادة قادمًا من بيراميدز والنجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى من بيراميدز وأحمد مودي من المقاصة.

المصرى اليوم

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