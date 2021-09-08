مدافع المصري يودع الجماهير في رسالة مؤثرة

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وجه الفلسطيني محمد صالح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، رسالة إلى جماهير النادي المصري.

وكتب محمد صالح، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" :"بسم الله الرحمن الرحيم..من لا يشكر الناس لا يشكر الله

شكراً لكل شخص قدرني واحترمني وكان صادق معايا..ولا شكر لكل شخص لم يكن صادق معي".

وأضاف:" بشكر شعب واهل بورسعيد على محبتهم ليا، والمكسب الوحيد من فترة تواجدي بالنادي المصري هي محبة الناس واحترامها وتقديرها وهذا وسام شرف هفضل شايله طول عمري فوق راسي وعلى قد محبتكم الي، انا بحبكم وبحترمكم اكثر ".

واختتم :"تم فسخ التعاقد بيني وبين النادي المصري البورسعيدي، اتمنى كل التوفيق للنادي والتتويج بالبطولات من أحجل اسعاد جمهوره العظيم إلى بيستاهل انه يفرح ويكون مبسوط، اسم بور سعيد هيضل محفور بقلبي طول عمري واكبر دليل ع هذا الكلام بنتي ( لونا ) مواليد بور سعيد. وهذا شيء بفتخر في وكان الي شرف كبير اني ارتديت تيشرت النادي المصري ودافعت عنه".

واختتم قائلا :"الايام القليلة القادمة راح اوضح كثير اسباب كانت سبب للوصول لفسخ التعاقد، من كل قلبي بتمنى التوفيق للنادي العريق النادي المصري ولشعبه ومحبينه وراح اضل احد محبي ومشجعي المصري، دمتم سالمين

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته".