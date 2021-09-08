بدءا من الغد .. دفع رسوم تظلمات وإعادة فحص أوراق إجابة الثانوية العامة (منافذ الدفع ورابط التظلمات)

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تبدأ من الغد الخميس 9 سبتمبر 2021 سداد الرسوم المقررة على تظلمات وفحص اجابات الثانوية العامة الإضافية، حيث يتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة، ويتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك، على أن يسترد الطالب المبلغ حال زيادة درجاته بعد التظلم

وكشفت وزراة التربية والتعليم أن ذلك يأتي تلبيةً لرغبة أولياء الأمور والطلاب، حيث يمكن الآن طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة (البابل شيت) لامتحانات الثانوية العامة٢٠٢١

وقالت الوزراة أن إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ومن حق الطالب حضوره أثناء المراجعة.

وبأن التقديم من خلال هذا الرابط: https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx

وذلك بدايةً من السبت ١١ سبتمبر وحتى الخميس ١٦ سبتمبر، بعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.

ويبدأ الدفع يبدأ من يوم الخميس ٩ سبتمبر، أما القيام باختيار المواد من خلال هذا الموقع من يوم السبت ١١ سبتمبر حتى الخميس ١٦ سبتمبر.

وفيما يلي منافذ الدفع المخصصة لاعادة فحص اوراق الثانوية العامة

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وللإستفسارات أو الشكاوى برجاء الاتصال على الرقم الموحد: ١٩٣٦٨