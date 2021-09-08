بحثًا عن الأسرى الستة.. قوات إسرائيلية تقتحم سهل عرابة في جنين

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اقتحمت قوات إسرائيلية، سهل عرابة جنوب جنين، موطن الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع شديد الحراسة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن قوات الاحتلال اقتحمت السهل ونشرت فرقة مشاة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت من تواجدها ونشرت تعزيزات عسكرية في المحافظة، خاصة في محيط القرى والبلدات المقام فوق أراضيها جدار الفصل العنصري.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية عربونة المحاذية لجدار الضم شمال شرق جنين، وداهمت القوات عددا من المنازل في القرية وفتشتها.

وبحسب الوكالة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية عانين المحاذية لجدار الفصل العنصري غرب جنين.