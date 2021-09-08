عبد الحميد بسيوني يعترض على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر

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اعترض عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على موعد مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.

وكان اتحاد المصري لكرة القدم، حدد يوم 21 سبتمبر الجاري، موعدًا لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة السوبر المحلي.

وقال عبدالحميد بسيوني، في تصريحات تلفزيونية :«لدينا اعتراض على إقامة مباراة السوبر يوم 21 سبتمبر، لم يبدأ حتى الأن بشكل رسمي الاستعداد للموسم الجديد، هناك لاعبين مازالوا في اجازة نهاية الموسم، نظرًا لضغط المباريات في الموسمين الماضيين».

وأضاف :«نحن حاليًا في مرحلة تكوين الفريق، خاصة بعد رحيل 8 لاعبين في نهاية الموسم المنقضي على رأسهم عمرو جمال، ناصر منسي، عمرو مرعي، لذلك سيكون من الصعب خوض مباراة رسمية بعد اسبوعين من الآن».