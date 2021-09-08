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جهاد جريشة يخرج عن صمته: التحكيم في يدار بالمجاملات

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جهاد جريشة يخرج عن صمته: التحكيم في مصر يدار بالمجاملات جهاد جريشة يخرج عن صمته: التحكيم في يدار بالمجاملات

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يرى جهاد جريشة الحكم الدولي المعتزل، أن التحكيم فى يدار بالمجاملات على مر العصور وليس فى عهد لجنة بعينها.

وقال جهاد جريشة، في تصريحات تلفزيونية :"غياب العدالة من اهم اسباب تراجع مستوى الحكام المصريين فى كثير من الاحيان".

وأشار إلى أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق جامل ابراهيم نور الدين عندما وضعه رقم 1 في القائمة الدولية.

وتابع :"الغندور فى المقابل وضعنى رقم 3 فى القائمة وهو ما منعنى من الترشح لمونديال 2022، مشيرًا إلى أن عصام عبد الفتاح أيد القرار لأنه مش بيحبني".

المصرى اليوم

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