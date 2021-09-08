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جهاد جريشة: شخصان مصريان تحالفا ضدى لإبعادي عن المونديال.. وعبد الفتاح ظلمني

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جهاد جريشة: شخصان مصريان تحالفا ضدى لإبعادي عن المونديال.. وعبد الفتاح ظلمني جهاد جريشة: شخصان مصريان تحالفا ضدى لإبعادي عن المونديال.. وعبد الفتاح ظلمني

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قال جهاد جريشة الحكم الدولى المعتزل، إنه كان يجهز نفسه للظهور فى بطولة قطر 2022 مشيرًا إلى أن هناك 2 مصريين احدهما فى الكاف والاخر فى اتحاد الكرة اتفقا على استبعاده من قائمة المونديال.

وقال جهاد جريشة، فى تصريحات تلفزيونية :" الهدف من ابعادي من المونديال هو عدم السماح لي لتحطيم الأرقام القياسية لجمال الغندور لافتا الى ان عصام عبد الفتاح الذى يعمل مسئولا عن التحكيم فى الكاف تسبب فى ابعاده عن كاس العالم".

وأشار إلى أنه لا ينسى لجمال الغندور انه قدمه للتحكيم فى بدايته وسانده بقوة، مؤكدًا أن عصام عبد الفتاح ظلمه فى كثير من المناسبات وحاربه بشده دون سبب واضح.

المصرى اليوم

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