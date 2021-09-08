بعد انتهاء إيقافه.. مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي ويتحدث عن «التفويت للزمالك»

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تحدث الإعلامي مدحت شلبي، عن جماهير الأهلي، بعد عودته من الإيقاف بسببهم؛ إثر اتهامه بمهاجمة مشجعي المارد الأحمر.

وقال الإعلامي مدحت شلبي في تقديمه لبرنامج «مساء أون تايم» المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: “لا يمكن أن أهاجم أي جمهور لأي نادٍ على الإطلاق، وكلهم فوق دماغي، وهذا الأمر لا يعد تراجعًا عن كلامي؛ لأن احترامي للجمهور أمر مفروغ منه”.

وأضاف مدحت شلبي: «نحاول بقدر المستطاع أن نفتح قلبنا مع بعض ولا يؤخذ الكلام في اتجاهات معينة، وكل الكلام اللي بنقوله بهدف المصلحة، ونحاول أن نرسى دعائم السلام الكروي بين الجماهير، ونحاول أن نقلل من بعض الاحتقانات التي لا داعى لها».

وتابع مدحت شلبي: «أحد النقاد أو الإعلاميين بيقول إني زملكاوي ولعبت في ناشئي الزمالك، وهذا شرف لا أدعيه ولكن لم ألعب في الزمالك نهائي، وأنا درّبت الأهلي تحت 18 سنة فترة قصيرة من قبل ولم أذكر هذا الكلام من قبل».

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس إيقاف الإعلامي مدحت شلبي بعد ما بدر منه في حق جماهير النادي الأهلي ووصفهم بالبلهاء .

جاء ذلك خلال حديثه عن تفويت المباريات في الدوري المصري لصالح نادي الزمالك.

وقالت القنوات في بيانها: “انطلاقا من السعي الدائم لتقديم اعلام رياضي هادف ومحتوي يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ احترام كافة اطياف جماهير كرة القدم المصرية.. فقد قررت إدارة قنوات اون تايم سبورتس وقف ظهور الاعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء اون تايم سبورتس على قناة اون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم«.

كان الإعلامي مدحت شلبي هاجم جماهير الأهلي وبعض الإعلاميين عقب تعالي نغمة “التفويت” بعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين في الدوري المصري.