عاجل | إجراء جديد يمنع التفويض لغير المستأجرين

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في إجراءات جديدة لشركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهي بالتمليك، جرى منع إعطاء تفويض القيادة للمركبات من شخص غير المستأجر، فيما كان في السابق تسمح للمستأجر بمنح تفويض قيادة المركبة إلى طرف آخر عند الحاجة، ويتم اللجوء إلى المؤجر سواء البنوك أو المؤسسات التمويلية لمعرفة الشروط التي يجب أن تطبق على المفوض، ومنها يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول، والتوقيع على مستندات التفويض مع الاشتراط أن يكون المفوض بقيادة المركبة من أقارب الدرجة الأولى.

رخص القيادة

وحسب البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء والصادرة عن إدارة المرور فقد بلغ عدد رخص القيادة الصادرة بالمناطق الإدارية لعام 1440- 1441، في منطقة الرياض 687.673، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة 111.966 رخصة، والمدينة المنورة 18.003، والقصيم 5.814، والمنطقة الشرقية 119.637، وعسير 26.636، تبوك 5.977، حائل 11.813، الحدود الشمالية 4041، نجران 71711، جازان 13622، الباحة 40070، وأخيرا الجوف 9606.

شروط التفويض السابقة

01 - وجود رخصة قيادة سارية المفعول لدى المفوض

02 - تسجيل جميع المخالفات المرورية على المفوض بقيادة المركبة

03 - لا يقبل إلا تفويض شخص واحد فقط

04 - يجدد التفويض

كل 3 أشهر

05 - توقيع المفوض على مستندات لكي تمكن من استخدام المركبة