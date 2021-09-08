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أبرزها «الاختيار والمداح».. ميمي جمال تكشف عن مسلسلات نالت إعجابها في رمضان

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أبرزها «الاختيار والمداح».. ميمي جمال تكشف عن مسلسلات نالت إعجابها في رمضان أبرزها «الاختيار والمداح».. ميمي جمال تكشف عن مسلسلات نالت إعجابها في رمضان

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تحدثت الفنانة ميمي جمال عن المسلسلات التي حرصت على مشاهدتها، خلال الماراثون الرمضاني الماضي، مشيرة إلى أن مسلسل الاختيار2، كان من أهم المسلسلات التي توثق التاريخ، كما أشادت بالفنان حمادة هلال في مسلسل المداح.

وقالت ميمي جمال، خلال حلولها ضيفة ببرنامج «صاحبة السعادة» من تقديم الإعلامية إسعاد يونس، الذي يعرض على قناة DMC :«انا بحب اتفرج وبحب اشوف المسلسلات العربي الجديدة واشوف احنا رايحين على فين حتى لو مش بشتغل بس بحب اتفرج».

وعبرت عن إعجابها الشديد بالفنان محمد إمام وحمادة هلال وياسمين عبدالعزيز قائلة: «اعجبني محمد امام في النمر وعجبني حمادة هلال في المداح الدور كان لايق عليه وحلو اوي وياسمين عبدالعزيز في اللي مالوش كبير قصته كانت حلو اوي والاختيار ده نمبر وان رمضان وانا مش بعتبره عمل فني ده تاريخ انا لما بتفرج على المسلسل وحد بيموت بحزن وبقشعر جدًا«.

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