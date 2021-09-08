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"تضم شخصيات إرهابية".. أول تعليق أمريكي على تشكيل حكومة طالبان

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"تضم شخصيات إرهابية".. أول تعليق أمريكي على تشكيل حكومة طالبان "تضم شخصيات إرهابية".. أول تعليق أمريكي على تشكيل حكومة طالبان
مسؤول بالبنتاجون قال إن غالبية أعضائها متشددون وعلى صلة بالقاعدة

أفراد من حركة طالبان شمال شرقي كابول

أعرب مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أمس الثلاثاء عن أسف الولايات المتحدة من تشكيلة حكومة طالبان، التي قال إنها تضم "شخصيات مصنفة إرهابية، وأيديها ملطخة بدماء الأمريكيين"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال المسؤول الأمريكي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن تشكيلة حكومة طالبان الجديدة تضم عناصر متورطة بالقيام بعمليات انتحارية، وهندستها داخل أفغانستان وخارجها.

وأوضح المسؤول أن "غالبية أعضاء متشددون، وعلى صلة بتنظيمات إرهابية، وفي مقدمهم مَن يسمى وزير الداخلية سراج الدين حقاني"، على حد تعبيره.

وتعتبر حقاني الأقرب إلى تنظيم القاعدة، وهو مطلوب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي".

وقال المسؤول إن "الولايات المتحدة ترغب في التهدئة الآن إلى حين خروج ما تبقى من المواطنين الأمريكيين من أفغانستان".

وشدد على أن الولايات المتحدة "ستحتفظ بحق ملاحقة الإرهابيين الأفغان، والقضاء عليهم في أي مكان، في حال مارسوا أي تهديدات ضد المصالح الأمريكية".

وردًّا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تثق بقدرة حركة طالبان على إدارة مطار كابول الدولي اكتفى المسؤول بالقول إن الأمر هو في يد وزارة الخارجية الأمريكية الآن، وإن الأسابيع المقبلة ستحدد وجهة السياسة الأمريكية تجاه حركة طالبان.

وعيّنت حركة طالبان الملا حسن أخوند، أحد مساعدي مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، رئيسًا للحكومة الجديدة في أفغانستان الثلاثاء، وسراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وزيرًا للداخلية.

وأعلنت حركة طالبان حكومة أفغانية مؤقتة مؤلفة من الرجال بالكامل، ومليئة بالمقاتلين القدامى منذ عهد حكمهم المتشدد في تسعينيات القرن الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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