مفاجأة في اقتحام الشرطة لمركز مساج مشبوه بأكتوبر.. الكاميرا كشفت الخدعة

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كشفت تحريات مباحث بالجيزة التفاصيل مصرع عامل قفز في مركز «مساج»بمنطقة 6 أكتوبر، وقالت أن 4 عاطلين انتحلوا صفة ضباط من مباحث الآداب وداهموا المركز بحجة انه مشبوه ويعمل دون تراخيص ما دفع عامل في المركز إلى للقفز من النافذة فلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفي.

كانت قسم شرطة أول أكتوبر تلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص سقوط من أعلي مركز صحي خاص بأحد العقارات بدائرة القسم، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص وتفريغ الكاميرات تبين أنه بتاريخ الواقعة حضر 3 أشخاص إلى المركز وانتحلوا صفة ضباط شرطة واستولوا على 5 هواتف محمولة ومبالغ مالية، وأثناء المداهمة قام أحد العمال بالهرب والقفز من أحد النوافذ المركز أسفر عن وفاته.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث 6 أكتوبر وأسفرت عن تحديد مرتكبي الجريمة وهم 4 أشخاص، لاثنين منهم مسجلان خطر، وعقب تقنين الإجراءات والتحريات تم ضبط ثلاثة منهم وجارى ضبط المتهم الرابع.

- صورة أرشيفية

وبمواجهة المتهمون اعترفوا بانتحال صفة رجال شرطة لعلمهم أن المركز غير مرخص، بالإضافة إلى قيامه ببعض الأعمال المشبوهة المنافية للاداب العامة لذا خططوا لانتحال صفة ضباط مباحث الآداب لمداهمة المركز بحجة ضبط المخالفات بهدف السرقة.

تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق، وطالبت ضباط مباحث أكتوبر استكمال التحريات في الواقعة.