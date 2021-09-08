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كارتيرون : حمدي النقاز سينضم للزمالك بعد تنازله عن القضية في الفيفا

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كارتيرون : حمدي النقاز سينضم للزمالك بعد تنازله عن القضية في الفيفا كارتيرون : حمدي النقاز سينضم للزمالك بعد تنازله عن القضية في الفيفا

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علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق على مفاوضات النادي مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للترجي ولاعب الفريق السابق قائلا: «البعض يرى أن حمدي النقاز هرب من الفريق، ولكن اللاعب شرح الأسباب وأكد بأن رحيله بسبب عدم حصوله على مستحقاته من النادي».

وأضاف كارتيرن في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك قائلا: «النقاز فاز في قضيته ضد النادي أمام الفيفا، وله مبلغ مالي كبير لدى النادي، وهذا يدل على صحة موقفه، واللاعب هو من اقترح العودة للزمالك، وسيتنازل عن القضية التي حصل فيها على حكم ضد القلعة البيضاء».

وأوضح المدير الفني أن المفاوضات لا تزال قائمة بين إدارة النادي واللاعب، وأنه يرحب بعودة النقاز للفريق لأنه لاعب مفيد.

المصرى اليوم

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