ميمي جمال لـ «صاحبة السعادة»: نفسي أرجع للفن .. الفلوس مش كل حاجة

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كشفت الفنانة ميمي جمال عن سر غيابها على الساحة الفنية، مؤكدة إنها ابتعدت عن مجال التمثيل لمدة 5 سنوات منذ وفاة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفي.

وقالت ميمي جمال خلال حلولها ضيفة ببرنامج «صاحبة السعادة» من تقديم الإعلامية إسعاد يونس، الذي يعرض على قناة DMC، إنها تود الرجوع للفن من خلال أعمال تليق بمشوارها الفني، وتتناسب مع عمرها ومكانتها الفنية.

وتابعت ميمي جمال: «عايزة أرجع للفن، والفلوس مش كل حاجة، ولكن يهمني طريقة التعامل معايا وأكون مرتاحة مع الإنتاج وأقدم أدوار جديدة تمتع الجمهور».

وعبرت عن سعادتها بالعمل مع الفنان أحمد حلمي، ووصفت تجربتها معه بأنها ممتعة، وأنه فنان متواضع ولا يشعر من حوله أنه نجم العمل.