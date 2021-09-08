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محمد كمال: منتخب الكرة النسائية حقق مكاسب عديدة من البطولة العربية

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محمد كمال: منتخب الكرة النسائية حقق مكاسب عديدة من البطولة العربية محمد كمال: منتخب الكرة النسائية حقق مكاسب عديدة من البطولة العربية

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قال محمد كمال، المدير الفني لمنتخب للكرة النسائية، إن سيخوض مباراتين أمام تونس، ذهابًا وإيابًا، في أكتوبر المقبل، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية البطولة المؤهلة إلى 2023.

وأضاف كمال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب التونسي للكرة النسائية قوي للغاية، إلا أن منتخبنا أدى بصورة رائعة أمامه في كأس العرب، وتعادل أمامه بهدفين لمثلهما.

وتابع أن منتخب النسائية يمتلك عدد من اللاعبات المحترفات في الدوري الأمريكي، لكن لم يشاركن مع مصر في كأس العرب باعتبارها بطولة ودية، موضحًا أن اللاعبات المحترفات سيشاركن أمام تونس في أكتوبر المقبل.

وذكر محمد كمال أن «منتخب الكرة النسائية حقق مكاسب عديدة من البطولة العربية التي أقيمت في مصر مؤخرًا، وأرى أن مواجهتنا مع المنتخبات الإفريقية أفضل من ملاقاة منتخبات شمال إفريقيا».

المصرى اليوم

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