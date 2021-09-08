محمد كمال: منتخب الكرة النسائية حقق مكاسب عديدة من البطولة العربية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، إن المنتخب سيخوض مباراتين أمام تونس، ذهابًا وإيابًا، في أكتوبر المقبل، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية البطولة المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وأضاف كمال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب التونسي للكرة النسائية قوي للغاية، إلا أن منتخبنا أدى بصورة رائعة أمامه في كأس العرب، وتعادل أمامه بهدفين لمثلهما.

وتابع أن منتخب النسائية يمتلك عدد من اللاعبات المحترفات في الدوري الأمريكي، لكن لم يشاركن مع مصر في كأس العرب باعتبارها بطولة ودية، موضحًا أن اللاعبات المحترفات سيشاركن أمام تونس في أكتوبر المقبل.

وذكر محمد كمال أن «منتخب الكرة النسائية حقق مكاسب عديدة من البطولة العربية التي أقيمت في مصر مؤخرًا، وأرى أن مواجهتنا مع المنتخبات الإفريقية أفضل من ملاقاة منتخبات شمال إفريقيا».