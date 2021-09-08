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جاريدو يكشف سر رفضه تدريب المصري: «أتمنى قيادة منتخب »

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جاريدو يكشف سر رفضه تدريب المصري: «أتمنى قيادة منتخب مصر» جاريدو يكشف سر رفضه تدريب المصري: «أتمنى قيادة منتخب »

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قال خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، إن هناك مفاوضات جرت بينه وبين المصري البورسعيدي لتدريب الفريق، إلا أنه رفض تولي المهمة أخيرًا.

وأضاف جاريدو، خلال مداخلة عبر برنامج «سكايب» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه رفض تدريب المصري البورسعيدي، لرؤيته أن الوقت ليس مناسبًا بالنسبة له لأسباب أسرية ومهنية.

واستكمل تصريحاته، أن رفضه تدريب المصري البورسعيدي، ليس بسبب علاقته بعمله مدربًا للأهلي في وقتٍ سابق، فضلًا عن أن رفضه أيضًا لم يكن لأسباب مادية على الإطلاق، مضيفًا حديثه بشأن عبدالله السعيد، أنه لاعب كبير، ومن الطبيعي أن يكون مطلب لدى نادي ، خاصة وأي نادٍ يتمناه -على حد قوله-.

واختتم جاريدو تصريحاته، أنه يتمنى تدريب منتخب في المستقبل، خاصة وأنه أحد المنتخبات القوية في القارة السمراء، موضحًا «قادر لاستقبال وتلقي العروض من الأندية والمنتخبات المختلفة بعد فترة كنت أرغب في قضائها بجانب أسرتي بإسبانيا».

المصرى اليوم

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