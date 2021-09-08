مختار مختار يكشف سر اعتذاره عن عدم الاستمرار في تدريب المحلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال مختار مختار، المدير الفني لفريق غزل المحلة المستقيل من منصبه، إنه كان يسعى للتعاقد مع عدد من اللاعبين المؤثرين للمنافسة في الموسم الجديد ببطولة الدوري الممتاز، إلا أنه لم ينجح في ذلك.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة غزل المحلة، بذلت قصارى جهدها لكن دون نتائج مُرضية بالنسبة لتدعيمات الفريق، وهو ما دفعه للاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

واستكمل تصريحاته، أنه إذا كان هناك خلل في مجموعة اللاعبين بالفريق، يصعب من نتائج الفريق، مضيفًا «كنت أطمح في تولي تدريب الفريق وهو بشكل أفضل ويمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين، لكن لم يحدث ذلك».

واختتم مختار مختار، أن الحديث عن استقالته من تدريب غزل المحلة لتدريب المصري البورسعيدي، عارِ تمامًا من الصحة، مضيفًا «المصري طلبني عندما كنت مدربًا للإنتاج الحربي ورفضت ترك الفريق احترامًا لتعاقدي».