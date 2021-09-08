أخبار عاجلة

«حماس»: الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنًا غاليًا جراء جرائمه تجاه الأسرى -
«أعطاه منديلًا».. وزير لبناني سابق ينهار بالبكاء وزميله يتفاعل معه (تعرف على السبب) -
الرئيس الروسي: الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضة -
هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية -
المنوفية: البدء في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة -
انطلاق مسابقة العباقرة بجامعة بنها -
السيسي: لا يوجد بمصر معسكرات للاجئين.. ولدينا أكثر من 5 ملايين ضيوف عايشين وسطنا» -
«التجمع» يحتفل برأس السنة المصرية -
وزيرة الثقافة تودع المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة وتهديه درعا تذكاريا وشهادة تقدير -
«هيئة التعمير» تقوم بتسليم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بمحافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مختار مختار يكشف سر اعتذاره عن عدم الاستمرار في تدريب المحلة

Print
مختار مختار يكشف سر اعتذاره عن عدم الاستمرار في تدريب المحلة مختار مختار يكشف سر اعتذاره عن عدم الاستمرار في تدريب المحلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال مختار مختار، المدير الفني لفريق غزل المحلة المستقيل من منصبه، إنه كان يسعى للتعاقد مع عدد من اللاعبين المؤثرين للمنافسة في الموسم الجديد ببطولة الدوري الممتاز، إلا أنه لم ينجح في ذلك.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة غزل المحلة، بذلت قصارى جهدها لكن دون نتائج مُرضية بالنسبة لتدعيمات الفريق، وهو ما دفعه للاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

واستكمل تصريحاته، أنه إذا كان هناك خلل في مجموعة اللاعبين بالفريق، يصعب من نتائج الفريق، مضيفًا «كنت أطمح في تولي تدريب الفريق وهو بشكل أفضل ويمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين، لكن لم يحدث ذلك».

واختتم مختار مختار، أن الحديث عن استقالته من تدريب غزل المحلة لتدريب المصري البورسعيدي، عارِ تمامًا من الصحة، مضيفًا «المصري طلبني عندما كنت مدربًا للإنتاج الحربي ورفضت ترك الفريق احترامًا لتعاقدي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«حماس»: الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنًا غاليًا جراء جرائمه تجاه الأسرى

«حماس»: الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنًا غاليًا جراء جرائمه تجاه الأسرى

«أعطاه منديلًا».. وزير لبناني سابق ينهار بالبكاء وزميله يتفاعل معه (تعرف على السبب)

«أعطاه منديلًا».. وزير لبناني سابق ينهار بالبكاء وزميله يتفاعل معه (تعرف على السبب)

الرئيس الروسي: الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضة

الرئيس الروسي: الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضة

هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية

هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية