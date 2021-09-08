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«أمور غريبة».. مدرب يكشف سر رحيله عن تدريب الفريق

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«أمور غريبة».. مدرب الزمالك يكشف سر رحيله عن تدريب الفريق «أمور غريبة».. مدرب يكشف سر رحيله عن تدريب الفريق

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أكد أحمد عبدالمقصود المدير الفني لفريق الصقر السعودي والمدرب السابق لنادي ، أنه عاد إلى الأبيض بمكالمة تليفون.

وقال عبدالمقصود خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد»: «عدت إلى الزمالك بمكالمة تليفون.. وعودتي للسعودية جاءت في التوقيت المناسب».

وأضاف: «عودتي للصقر السعودي رد جميل بعدما اديت دوري مع الزمالك.. ما رأيته في الدوري المصري أمور غريبة للغاية لا تحدث في أي مكان.. البطولة اصبحت لا تليق ويجب اعادة ترتيب الأمور والتنظيم بشكل احترافي».

المصرى اليوم

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