فحص 583 ألف سيدة للتأكد من خلوهن من سرطان الثدي بكفر الشيخ

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صرّحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بأن فرق مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدى قامت بتقديم الخدمة وفحص 852711 سيدة حتى الآن.

وخلال الأسبوع الماضي فقط، تم فحص 6523 وتم تحويل 23 سيدة إلى المستشفيات لفحص الماموجرام .

وأوضحت سلام أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة .

وتستهدف هذه المبادرة فحص السيدات والإناث من عمر 18 عام فأكثر منقسمين لثلاث فئات.. من عمر 18: 25 عام.. من عمر 25: 35 عام.. من عمر 35 عام فأكثر وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة .

وتم التنبيه على هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك إتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى ارتداء الواقيات الشخصية.