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عاجل | .. انخفاض 8 مؤشرات للموارد الصحية

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عاجل | السعودية .. انخفاض 8 مؤشرات للموارد الصحية عاجل | .. انخفاض 8 مؤشرات للموارد الصحية
شهدت 8 مؤشرات الموارد الصحية لكل 10 آلاف نسمة انخفاضا في عام 2020 مقارنة مع مؤشرات عام 2019، في وقت سجلت مؤشرات أطباء الأسنان والقابلات ارتفاعا طفيفا.

وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الصحة سجلت كل من المؤشرات التالية انخفاضا: أسرة مستشفيات القطاع الخاص، وأسرة مستشفيات الصحة، وأسرة المستشفيات بالمملكة لكل القطاعات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، والفئات الطبية المساعدة، الصيادلة، الأطباء البشريون، والتمريض.

مؤشرات الموارد الصحية (لكل 10 آلاف نسمة)

الأطباء (شاملا أطباء الأسنان)

33.1

32.8

2019

2020

الصيادلة

9.3

9.7

الأطباء البشريون

27.6

27.2

أطباء الأسنان

5.5

5.6

التمريض (شاملا القابلات)

58.2

56.2

التمريض

57.0

54.9

القابلات

1.2

1.3

الفئات الطبية المساعدة

36.1

35.4

مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة

0.7

0.6

أسرة المستشفيات بالمملكة (كل القطاعات)

22.5

22.4

أسرة مستشفيات وزارة الصحة

13.1

12.9

أسرة مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى

3.8

4.0

أسرة مستشفيات القطاع الخاص

5.6

5.5

موارد صحية شهدت انخفاضا

أسرة مستشفيات القطاع الخاص

أسرة مستشفيات الصحة

أسرة المستشفيات بالمملكة لكل القطاعات

مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة

الفئات الطبية المساعدة

التمريض

الصيادلة

الأطباء البشريون

موارد صحية شهدت ارتفاعا

أطباء الأسنان

القابلات


الوطن السعودية

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