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شاهد.. طفلة تنجو بـ "معجزة" بعد اختفائها في أدغال أستراليا لـ 3 أيام

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شاهد.. طفلة تنجو بـ "معجزة" بعد اختفائها في أدغال أستراليا لـ 3 أيام شاهد.. طفلة تنجو بـ "معجزة" بعد اختفائها في أدغال أستراليا لـ 3 أيام
تمكنت من العثور على مصدر للمياه ساعدها على النجاة

شاهد.. طفلة تنجو بـ

استطاعت طفلة أن تبقى على قيد الحياة بعدما اختفت وسط الأدغال في أستراليا لمدة 3 أيام، معتمدة على بعض المهارات التي ساعدتها على النجاة، وفق سبوتنيك.

وتفصيلاً، قالت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، إن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، اختفت وسط الأدغال في أستراليا، وتمكنت من العثور على مصدر للمياه ساعدها على النجاة.

ونشرت "دويتشه فيله" مقطع يرصد قصة الطفلة، التي قضت 3 ليال بين الأدغال في مناطق تصل فيها درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية.

ولفتت الإذاعة الألمانية إلى أن والدي الطفلة وصفا نجاتها بـ "المعجزة"، مشيرة إلى أنه تم التقاط مقطع فيديو لها بوساطة مروحية يظهر كيف كانت تحيا وسط الأدغال قبل إنقاذها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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