عبدالوهاب غنيم: التحول الرقمي يقضي على الفساد

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قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن مصر نفذت أكبر قاعدة بيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التحول الرقمي الذي تمضي فيه مصر من شأنه أن يقضي على الفساد.

وأشار الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أن سرعة الإنترنت بعد تولي الرئيس السيسي تضاعفت 8 مرات.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه تم توحيد نظم المعلومات وتكاملها وتم عمل أكبر مجمع نظم معلومات في المنطقة بتكلفة مليار جنيه.

واختتم أن هذا المجمع يخدم مصر ومقره العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إن البنية التكنولوجية وسرعة الإنترنت العالية هناك أتاحت إنشاء هذا المجمع .