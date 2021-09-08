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محافظ الأقصر يبحث مع مستشار وزيرة التصامن أوجه التعاون في حملة «ابدأ واحنا معاك»

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محافظ الأقصر يبحث مع مستشار وزيرة التصامن أوجه التعاون في حملة «ابدأ واحنا معاك» محافظ الأقصر يبحث مع مستشار وزيرة التصامن أوجه التعاون في حملة «ابدأ واحنا معاك»

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استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الثلاثاء، الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، لبحث أوجه التعاون ودعم تنفيذ برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار" ابدأ واحنا معاك"، والذي يهدف إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي، وذلك بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح الدكتور عاطف الشبراوي، أن الأفراد المستفيدين من البرنامج هم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وأصحاب الإرادة من ذوي الهمم، لافتاً إلى أن البرنامج يقدم خدمات التدريب والتوظيف لدى الغير، وتوفير المساعدة في الحصول على القروض متناهية الصغر وتوفير أدوات الإنتاج وأصول المشروع، وتوفير التدريب على بدء مشروع متناهي الصغر، بما يساهم في نشر ثقافة العمل وتحفيز المجتمعات المحلية على الإنتاج.

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر، ببرنامج فرصة الذي يساهم في توفير فرص عمل متعددة لمساعدة المواطنين على الارتقاء بمستواهم المعيشي ودخولهم إلى سوق العمل ليصبحوا منتجين بما يساهم في تحقيق حياه كريمة لهم، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لتسهيل عمل البرنامج داخل المحافظة.

المصرى اليوم

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