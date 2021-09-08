خيري رمضان : الإمارات تطلق حملة لاستقدام المستثمرين والموهوبين من كل دول العالم

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أكد الإعلامي خيري رمضان أن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت حملة للتعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري عنوانها «الإمارات العالمية المتحدة»، في إطار رؤية «الإمارات 2071»، وهي الرؤية التي تخطط لمسار الدولة في الخمسين عامًا القادمة، واستعان رمضان في برنامجه «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الحكومة وحاكم دبي، قال: «نسعى من هذه الحملة، إلى تحويل الإمارات إلى نقطة جذب للمواهب والخبرات والمستثمرين من كل أنحاء العالم».

كما استعان رمضان أيضًا بكلمات الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي قال فيها: «إن الحملة تضع الإمارات في قلب العالم، من بوابة الابتكار والتميز والتنافسية»، وأشار الإعلامي الكبير إلى أن دولة الإمارات بدأت الإعلان عن الحملة من استقطاب النجوم والمواهب عبر إعطائهم الإقامة الذهبية، وكذا استطاعت أن تجذب المواهب في كل المجالات، لاسيما الأطفال المتفوقين، والمبتكرين من العلماء والدارسين والمعلمين.

ولفت رمضان إلى أنه في المستقبل قد تمنح دولة الإمارات جنسيتها لمن يستحق، مضيفًا أن جواز السفر الإماراتي من الجوازات المؤثرة جداً عبر العالم، وشدد على أن ما تفعله الإمارات نموذجاً يحتذى به.