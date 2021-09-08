أخبار عاجلة

«حماس»: الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنًا غاليًا جراء جرائمه تجاه الأسرى -
«أعطاه منديلًا».. وزير لبناني سابق ينهار بالبكاء وزميله يتفاعل معه (تعرف على السبب) -
الرئيس الروسي: الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضة -
هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية -
المنوفية: البدء في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة -
انطلاق مسابقة العباقرة بجامعة بنها -
السيسي: لا يوجد بمصر معسكرات للاجئين.. ولدينا أكثر من 5 ملايين ضيوف عايشين وسطنا» -
«التجمع» يحتفل برأس السنة المصرية -
وزيرة الثقافة تودع المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة وتهديه درعا تذكاريا وشهادة تقدير -
«هيئة التعمير» تقوم بتسليم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بمحافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خيري رمضان : الإمارات تطلق حملة لاستقدام المستثمرين والموهوبين من كل دول العالم

Print
خيري رمضان : الإمارات تطلق حملة لاستقدام المستثمرين والموهوبين من كل دول العالم خيري رمضان : الإمارات تطلق حملة لاستقدام المستثمرين والموهوبين من كل دول العالم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإعلامي خيري رمضان أن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت حملة للتعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري عنوانها «الإمارات العالمية المتحدة»، في إطار رؤية «الإمارات 2071»، وهي الرؤية التي تخطط لمسار الدولة في الخمسين عامًا القادمة، واستعان رمضان في برنامجه «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس وحاكم دبي، قال: «نسعى من هذه الحملة، إلى تحويل الإمارات إلى نقطة جذب للمواهب والخبرات والمستثمرين من كل أنحاء العالم».

كما استعان رمضان أيضًا بكلمات الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي قال فيها: «إن الحملة تضع الإمارات في قلب العالم، من بوابة الابتكار والتميز والتنافسية»، وأشار الإعلامي الكبير إلى أن دولة الإمارات بدأت الإعلان عن الحملة من استقطاب النجوم والمواهب عبر إعطائهم الإقامة الذهبية، وكذا استطاعت أن تجذب المواهب في كل المجالات، لاسيما الأطفال المتفوقين، والمبتكرين من العلماء والدارسين والمعلمين.

ولفت رمضان إلى أنه في المستقبل قد تمنح دولة الإمارات جنسيتها لمن يستحق، مضيفًا أن جواز السفر الإماراتي من الجوازات المؤثرة جداً عبر العالم، وشدد على أن ما تفعله الإمارات نموذجاً يحتذى به.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس