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ختام التدريب التعريفي لبيئة ريادة الأعمال بجامعة سوهاج

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ختام التدريب التعريفي لبيئة ريادة الأعمال بجامعة سوهاج ختام التدريب التعريفي لبيئة ريادة الأعمال بجامعة سوهاج

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اختتمت حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج التدريب التعريفي لبيئة ريادة الأعمال في ، بالتعاون مع مؤسسة "إنرووت" للتنمية، والحكومه الهولندية، والذى إستمر لمدة يومين وذلك بمقر الحاضنة بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن ريادة الأعمال هي حجر الزاوية للتنمية المستدامة في مصر، وأن الجامعه بالتعاون مع "إنرووت" للتنميه تعمل علي مد جسور التعاون مع الشباب لإحتضان مشروعاتهم وتحقيق أحلامهم، مؤكدا علي أهمية تعزيز الإبتكار في مختلف مجالات التنمية وزيادة معدلات التشغيل لأن الدوله المصرية تسعي لدعم الشباب للأفكار الريادية التي تعتبر عاملاً رئيسياً لتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، أنه تم تسليم الشهادات المعتمده لـ 120 من المتدربين الخريجين والطلاب من شباب ريادة الأعمال بالمحافظة، لافتاً إلى أن ريادة الأعمال تساهم في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح ، في ضمان حياة كريمة لكل أهالى الصعيد، من خلال مجموعة من المشروعات الناشئة التى من شأنها تحسين ظروفهم المعيشية.

وأشار عكاشة، إلي أن التدريب يهدف لتعريف المتدربين بكيفية الحصول علي أفكار جديدة ومبتكرة للشركات الناشئة وكيفية تقديمها بنجاح، مما يساهم في تحفيز النمو الإقتصادى الذي بدوره يؤدي إلي زيادة الصادرات وسد الفجوة الإستيرادية، وخلق فرص عمل للشباب في صعيد مصر.

المصرى اليوم

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