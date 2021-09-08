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محافظ أسوان يشهد نهائي دورى حياة كريمة في خماسيات كرة القدم

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محافظ أسوان يشهد نهائي دورى حياة كريمة في خماسيات كرة القدم محافظ أسوان يشهد نهائي دورى حياة كريمة في خماسيات كرة القدم

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تحت شعار «تحيا » وعلى أنغام وعروض فرقة الفنون الشعبية لمركز شباب الحدود شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نهائي بطولة دورى حياة كريمة لمراكز الشباب على ملعب نادى أسوان الرياضى في لعبة خماسيات كرة القدم وذلك على مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة حيث رافق المحافظ نائبه أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى اللواء أحمد سليمان رئيس النادى، وفتحى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية للشباب والرياضة .

وقام محافظ أسوان بتسليم كأس البطولة لفريق مركز شباب اللديد بإدفو والذى حصل على المركز الأول، في حين حصل على المركز الثانى فريق مركز شباب الديوان بنصر النوبة، بينما حصل على المركز الثالث فريق مركز شباب الرغامة البلد بكوم أمبو، ووجه اللواء أشرف عطية الشكر للرئيس عبدالفتاح على هذه المبادرة التنموية «حياة كريمة» التي ستصل بمستوى المعيشة داخل الريف المصرى بشكل لائق لا يقل عن نظيره في المدن الكبيرة، لتكون القرية جاذبة للخدمات والإستثمارات، مشيداً بالتنظيم الجيد لأول بطولة لدورى حياة كريمة بهدف إستثمار طاقات الشباب في أنشطة هادفة، وخلق روح المنافسة الشريفة ضمن سعى المحافظة المستمر لإحداث زخم وخلق العديد من الفاعليات والأنشطة داخل القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة» منها هذه البطولة ومسابقة عباقرة المدارس .

وأشار أشرف عطية إلى أنه بالتوازى تم تنظيم العديد من الفاعليات والقوافل الثقافية والفنية والفكرية، بجانب الأنشطة الرياضية مثل ماراثون للدرجات ومهرجان الفروسية ولعبة التحطيب مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار .

من جانبه أوضح فتحى عبدالحافظ بأنه لأول مرة تم تنظيم دورى حياة كريمة لمراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ليتوازى ذلك مع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بإنشاء وإحلال وتجديد 165 مشروع يضم مراكز شباب وأندية رياضية وحمامات سباحة منهم 85 مشروع بمركز إدفو، و32 مشروع بمركز كوم أمبو، و48 مشروع بمركز نصر النوبة، مؤكدًا على أن محافظ أسوان قدم كافة أوجه الدعم لإنجاح هذه البطولة حيث رصد جوائز وميدليات للاعبين لتوزيعها في نهائي الدورى من أجل تحفيز وتشجيع شباب قرى حياة كريمة.

المصرى اليوم

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