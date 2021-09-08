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«الإصلاح الزراعي» ينجح في استرداد مساحة ١٦٠٠ م بقيمة ١٠ مليون جنيه بمدينة فايد وازالة التعديات الواقعة عليها

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«الإصلاح الزراعي» ينجح في استرداد مساحة ١٦٠٠ م بقيمة ١٠ مليون جنيه بمدينة فايد وازالة التعديات الواقعة عليها «الإصلاح الزراعي» ينجح في استرداد مساحة ١٦٠٠ م بقيمة ١٠ مليون جنيه بمدينة فايد وازالة التعديات الواقعة عليها

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ازالة التعديات الواقعة على مساحة ١٦٠٠ م٢، من أملاك الهيئة بمركز فايد بمحافظة الاسماعيلية، والبالغ قيمتها السوقية حوالي ١٠ مليون جنيه، وذلك بعد منازعات استمرت لمدة ١٦ عاما، حيث تم استرداد المساحة بالكامل لصالح الهيئة.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اصدر قرارا جديدا بتنفيذ اعمال ازالة التعديات الواقعة على هذه المساحة من قبل أحد المواطنين بمدينة فايد، ممثلة في منزلين تم اقامتهما على هذه المساحة، عام ٢٠٢٠، رغم صدور قرار بازالتها منذ عام ٢٠٠٥.

واشار الفولي إلى أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومحافظة الاسماعيلية ومركز ومدينة فايد، ومديرية أمن الاسماعيلية، وتم ازالة كافة التعديات، الواقعة على اراضي املاك الدولة واخلائها وتسليمها للهيئة.

وفي سياق متصل اوضح رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ان السيد القصير تلقى رسالة شكر وتقدير من النائب أحمد عثمان ـ عضو مجلس النواب، على دعمه لأهالي مدينة فايد عزبه المغاربة البر الغربي، فيما يخص الألتماس، بالموافقة على انهاء سداد المديونيه والتصالح لشراء الأراضي محل الشكوى وتخيفض المقدم من 50 % إلى 30 %، والخاص بالأراضي بجوار كوبري المغاربه بالبر الغربي ما بين السكة الحديد وترعة الإسماعيلية من عام 1964.

المصرى اليوم

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