محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رفع كفاءة الشارع الفاصل بين مساكن الرحاب القديمة ومساكن السيدة نفيسة

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار العمل في رفع كفاءة وتطوير الشارع الفاصل بين مساكن الرحاب القديمة ومساكن السيدة نفيسة، وذلك في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا في مجال تطوير الطرق، والتي تتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأكد المحافظ في بيان، الثلاثاء، أن أعمال التطوير الجارية بالشارع الفاصل بين مساكن الرحاب القديمة ومساكن السيدة نفيسة تشمل إعادة رصف الشارع ووضع الطبقة الأسفلتية وزيادة معدلات الإضاءة والاهتمام بالطابع الجمالي، مؤكدًا أن بورسعيد تشهد خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع بمختلف الأحياء، تماشيًا مع الطفرة التنموية والخدمية ببورسعيد، مؤكدًا أن خطة تطوير الطرق جاءت لتعمل على ربط كافة الأحياء ببعضها وتيسير حركة المواطنين والسيارات ومنع الاذدحام، والارتقاء بالشوارع المحيطة بالمشروعات القومية الجديدة.