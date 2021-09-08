«الزراعة» : دورة أساسيات زراعة أنسجة نخيل البلح بمعمل النخيل في أسوان

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افتتح الدكتور عز الدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، والمهندس محمد محمدين مدير عام الزراعة باسوان دورة أساسيات زراعة أنسجة نخيل البلح بفرع المعمل بمحافظة أسوان لتدريب طلبة كلية الزراعة بجامعة أسوان والتي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر حتي الخميس المقبل.

وقال «عزالدين جادالله» إن الدورة التدريبية تتناول عددا من المحاور تشمل التعريف بمعمل زراعة الأنسجة والأجهزة المعملية والبيئات المغذية وكيفية عمل البيئات وطرق إكثار النخيل في زراعة الأنسجة والعوامل المؤثرة على الإكثار موضحا انها تاتي في إطار دور المعمل المركزي لأبحاث النخيل في مجال التدريب والإرشاد

وأضاف مدير معمل النخيل، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الدورة تتناول ايضا كيفية نقل النباتات وفسائل النخيل ومعوقات إنتاج النخيل بتقنيات زراعة الأنسجة وكيفية زراعة الفسائل داخل المعمل، موضحًا أن الدورة تتناول ايضا إكثار النخيل بالبراعم الزهرية والعوامل المؤثرة على نجاح أو فشل عملية الأقلمة.

وأشار «جادالله» إلى ان هذه الدَرات تاتي في اطار سياسة الدولة لتشحيع التوسع في زراعة النخيل المتميز من ناحية الاصناف والقيمة الاقتصادية للتمور عالية القيمة.