«التخطيط» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات خطة جامعة طنطا

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زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، وبمشاركة بدر عثمان مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بالقطاع، ومعتز فتحى باحث اقتصادى بقطاع التعليم بالوزارة، جامعة طنطا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات والمستشفيات الجديدة المدرجة بخطة الجامعة لعام 2021 /2022.

وخلال الزيارة التقي وفد الوزارة بالدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، د. عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع، بالإضافة إلى فريق التخطيط بالجامعة.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعليم يمثل المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف نواحي الحياة.

وتضمنت المشروعات التي تابعها وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنشاء مستشفى الجراحات الجدیدة بالمجمع الطبي بطنطا بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وإنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبي بطنطا بتكلفة 50 مليون جنيه، وإنشاء عدد ( 4) عمارات بالمدینة الجامعیة بمجمع الكلیات بسبرباي بطنطا بتكلفة 300 مليون جنيه، واستكمال تعلیة مبنى مدنى وإعدادى لكلیة الھندسة بمجمع الكليات بسبرباى بطنطا بتكلفة 154 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع استكمال مبنى المدرجات بكلیة التربیة بتكلفة 62.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاحتياجات المستقبلية لجامعة طنطا فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، والتركيز على مستشفى الجراحات التي تم الانتهاء من إنشائها وجاري العمل على تجهيزها للافتتاح هذا العام بطاقة 700 سرير وتضم 20 غرفة عمليات، و20 غرفة عناية مركزة وتتكون من 10 طوابق على مساحة 1200 متر مربع للطابق.