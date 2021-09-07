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ولي العهد يرعى القمة العالمية للتقنية الطبية

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ولي العهد يرعى القمة العالمية للتقنية الطبية ولي العهد يرعى القمة العالمية للتقنية الطبية

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يطلق الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني "القمة العالمية للتقنية الطبية 2021" التي ينظمها افتراضياً مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية خلال الفترة 7 - 9 صفر 1443هـ الموافق 14 - 16 سبتمبر 2021م، وبمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقادة الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي.

وتناقش القمة دور التكنولوجيا الحيوية في تطوير الأدوية واللقاحات والعلاجات الخلوية والجينية، كما تطرح نماذج وفرص لتطوير التقنيات الحيوية والشراكات الأكاديمية الصناعية، ومعالجة التحديات ذات الأثر على المملكة والمنطقة والعالم، وسيتم خلال هذا التجمع العلمي وضع الأطر والأسس ورسم خارطة طريق في سبيل تحقيق التوسع لهذا المجال التقني الحيوي الطبي المهم، والمنافسة الدولية وتبني شراكات استراتيجية واتفاقيات عالمية مع أبرز وأكبر الشركات العالمية.


الوطن السعودية

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